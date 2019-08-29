Пекин, , 20:06 — REGNUMФорум по глобальному экономическому развитию и безопасности будет создан Китаем на базе Боаоского азиатского форума (БАФ). Первое заседание новой организации в виде международной конференции состоится в 2020 году, сообщает 29 августа Синьхуа.

Выступая на пресс-конференции, ответственный секретарь БАФ Ли Баодун указал, что новый форум создаст глобальные рамки сотрудничества в области безопасности и мирного развития.

По словам заместителя главы Государственного комитета КНР по контролю за оборотом наркотиков Цзэн Вэйсюна, форум объединит чиновников, бизнесменов и специалистов из Азии и других регионов мира и станет площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества между правоохранителями стран-участниц, обеспечив постоянный диалог по вопросам экономической и технологической безопасности и социального обеспечения.