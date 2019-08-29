Тбилиси, , 20:02 — REGNUMПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что её стране необходимо добиваться экономической независимости от Российской Федерации. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 29 августа, во время своего выступления на международном форуме MEDEF во Франции.

Зурабишвили заявила, что Грузия уверенными шагами движется в западном направлении, а значит Тбилиси нужно минимизировать экономическое влияние Москвы.

Она пояснила, что для дальнейшего движения Грузии на Запада, её стране нужно больше туристов из Евросоюза, больше инвестиций из Евросоюза, к тому же Евросоюз должен покупать больше грузинских товаров.

Также Зурабишвили обвинила Россию в «ежедневных провокациях».

«Она играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания — стабильность, демократию и европейский путь», — заявила президент Грузии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после антироссийских выступлений в Тбилиси в начале июля, вызванных визитом российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия, президент Зурабишвили назвала Россия «врагом». После этого президент России Владимир Путин запретил прямое авиасообщение с Грузией.