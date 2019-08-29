Киев, , 19:56 — REGNUMДепутаты Верховной рады Украины назначили Ивана Баканова новым главой Службы безопасности Украины (СБУ).

Его кандидатуру поддержали 319 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM

Перед этим голосованием депутаты поддержали увольнение Василия Грицака с должности главы СБУ.

Отметим, что один из ближайших соратников Зеленского, друг детства президента Украины Иван Баканов фактически уже руководил Службой безопасности Украины с июня — он временно исполнял обязанности главы как первый заместитель главы СБУ.

Впрочем, сам Баканов дал понять, что в ближайшее время особых изменений в СБУ ждать не стоит. По его словам, для полномасштабной реформы ведомства потребуется не меньше трех лет, а для эффективных первых шагов хватит одного года.

«Мы должны стать технологическими, быстрыми, мощными, но небольшими», — отметил глава спецслужбы.