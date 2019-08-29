Вашингтон, , 19:54 — REGNUMБывший кандидат в президенты США Берни Сандерс, который вновь собирается участвовать в выборах 2020 года, высоко оценил результаты работы по сокращению масштабов бедности и искоренению нищеты, проведенной в Китае, сообщает 29 августа Синьхуа.

В интервью газете The Hill, Сандерс охарактеризовал это достижение КНР как наибольшее в истории человеческой цивилизации, добавив, что США и Китай вполне могут иметь нормальные, позитивные взаимоотношения. Активно защищая свои права и законные интересы, Китай, по словам Сандерса, не является угрозой для США, а действия президента Дональда Трампа по поднятию пошлин на китайские товары он назвал «иррациональными, дестабилизирующими мировую экономику».