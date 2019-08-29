Минск, , 19:52 — REGNUMСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал состоявшиеся сегодня, 29 августа, в Минске переговоры с Александром Лукашенко «очень важными» и «интересными». Как сообщает «Радио Свобода», встреча длилась более чем вдвое дольше запланированного (2,5 часа).

Отвечая на вопросы журналистов, Болтон отметил, что беседа шла «на широкие темы — политики, экономики, по вопросам безопасности как в регионе, так и во всем мире». В итоге стороны «не пришли к каким-то конкретным решениям».

«Как я уже сказал ранее, у нас есть непростые вопросы в двусторонних отношениях. Нам нужно увидеть прогресс по этим вопросам, и тогда будут решаться другие. Задачей моего приезда не было отвечать на отдельные вопросы типа этого», — заявил Болтон.

«Существуют существенные сложности в двусторонних отношениях между Белоруссией и США, в том числе в вопросах прав человека, нераспространении оружия, которые нужно обсудить. Вторая тема — это новая геополитическая реальность в регионе, с которой мы должны считаться, работать вместе, — сообщил Болтон. — Очень рад, что у нас была такая возможность для разговора. Мы пока не решили эти вопросы, но без таких разговоров их решение невозможно».

Советник президента США по национальной безопасности ответил на вопрос об угрозах для независимости Белоруссии в свете интеграции с Россией. Болтон считает, что вопросы суверенитета граждане Белоруссии должны решать сами.

По его мнению, самое главное, «чего хотят люди Белоруссии» — «они всё ещё хотят независимости». При этом он отметил: «Народы могут избавляться от независимости и суверенитета, страны — члены Евросоюза сделали это в определенной степени. Однако иногда некоторые народы приходят к выводу, что это не было мудрым решением, и они решают выйти [из ЕС], как Великобритания. Любое решение по вопросам такого рода только тогда может быть полностью представительным, если отражает мнение людей».