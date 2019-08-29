Донецк, , 19:52 — REGNUMТрое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли и ещё пятеро получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ южного участка фронта. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Как уточняется, прицельный огонь по селу Григоровка на юге республики был открыт в 18:30 военнослужащими 35-й бригады морской пехоты ВСУ под командованием Николая Паласа. По населенному пункту было 15 мин калибром 120 миллиметров.

Напомним, ранее также стало известно, что минувшей ночью один военнослужащий ДНР погиб, один получил ранения и ещё трое были взяты в плен в результате боестолкновения под Горловкой с группой диверсантов из украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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