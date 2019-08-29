Лондон, , 19:52 — REGNUM«После того, как британский премьер-министр Борис Джонсон обратился вчера к королеве Англии с просьбой приостановить деятельность парламента чуть больше, чем на месяц, «жесткий Брексит» выглядит все более близким, — пишет сегодня, 29 августа, испанское издание ABC. — Поступок Джонсона заставил прозвучать сигнал тревоги, связанный с последствиями, к которым выход Соединенного Королевства [из ЕС] без соглашения может привести в остальных государствах — членах Евросоюза».

В том случае, если Лондон покинет Европейский союз без каких-либо договоренностей 31 октября, остальные 27 стран блока потеряют свыше 1,7 миллиона рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные недавнего исследования, проведенного Левенским католическим университетом. Выяснилось, что в одной только Испании исчезнут 70 410 мест для трудоустройства.

Впрочем, Испания не находится в числе стран, которые пострадают сильнее всего. Этот список возглавляет само Соединенное Королевство, которое может потерять 526 830 рабочих мест. За ним идут крупнейшие экономики «зоны евро». Так, в Германии при отсутствии соглашения исчезнут 291 930 мест, во Франции их станет меньше на 141 320, а в Италии — на 139 140. Если же Брексит будет упорядоченным, количество рабочих мест все равно сократится — примерно на 350 тысяч по всему ЕС.