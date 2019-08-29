Цхинвал, , 19:51 — REGNUMПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов изменил свой график из-за осложнений на границе с Грузией, сообщила 29 августа корреспондентам РИА Новости заместитель главы администрации президента республики Элина Марзоева.

Анатолий Бибилов Sputnik-ossetia.ru

Как пояснила Марзоева, Анатолий Бибилов планировал выехать из республики, но ввиду сложившейся ситуации отменил запланированные встречи и на месте контролирует ситуацию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 августа грузинская сторона начала провокационные действия на границе с Южной Осетией: в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии появился блокпост и грузинский флаг. 25 августа в окрестностях н. п. Синагур Дзауского района продолжилось строительство площадки под оборудование объектов грузинской полиции Грузии. 28 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приехал в Знаурский район и ознакомился с ситуацией на месте, отдав необходимые поручения руководителям силовых структур. В тот же день пограничные службы Южной Осетии в выполнили рейды на бронетехнике, комитет госбезопасности Южной Осетии осуществил в Знаурском районе мероприятия по поддержанию пограничного режима. КГБ Южной Осетии заявил о том, что наблюдатели миссии ЕС находятся рядом с грузинскими службами.

29 августа должны были состояться переговоры в рамках МПРИ (Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты). Делегация Южной Осетии потребовала от грузинской стороны убрать блокпост, на что грузинская делегация ответила отказом. После этого делегация Южной Осетии покинула место встречи.

Представитель аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиад Звиададзе заявил, что Грузия ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории и в этой связи считает протест Южной Осетии неприемлемым.

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