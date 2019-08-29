Челябинск, , 19:49 — REGNUMВ Челябинске публичные слушания по проекту генерального плана прошли со скандалами. Зал кинотеатра имени А.С. Пушкина не сумел вместить всех желающих, пишут местные СМИ.

Люди вынуждены были стоять в проходах. На этом фоне из зала звучала волна критики по поводу проекта. Граждане требовали отправить разработанный вариант на доработку.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана создала одна из фирм Москвы. Он был представлен в начале августа и уже тогда вызвал вопросы.

28 августа на пресс-конференции своё отношение к нему высказал врио губернатора Алексей Текслер. По его мнению, проект нуждается в доработке.