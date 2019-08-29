Киев, , 19:29 — REGNUMНовым министром иностранных дел Украины сегодня, 29 августа, был назначен кадровый дипломат Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко (cc) Пресс-служба президента Украины

За его кандидатуру проголосовали 310 депутатов Верховной рады Украины при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM

После победы Зеленского на президентских выборах Пристайко занимал должность заместителя главы офиса президента. Зеленский предлагал его назначить главой МИД еще предыдущему составу парламента, но депутаты принципиально отказались поддержать это решение.

Перед голосованием в партии Порошенко «Европейская солидарность» потребовали от Пристайко четко ответить на вопрос, является ли Россия «агрессором», и кандидат на пост министра с этим утверждением согласился. Также он назвал одной из своих приоритетных целей масштабное завоевание экспортных рынков, подчеркнув, что на Украину будет допустим только импорт инвестиций.

Кроме того, он заявил, что Украина должна «креативно, но принципиально» искать пути улучшения отношений с ближайшими соседями — Венгрией, Польшей и Румынией. Пристайко отметил, что Киев должен внимательно следить за тем, что происходит в Молдавии и Грузии — «потому что эти страны входят в сферу непосредственных интересов».