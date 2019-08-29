Москва, , 19:29 — REGNUMМассовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле должен стать серьезным сигналом для всех руководителей здравоохранения на местах и главных врачей в том числе. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по охранез доровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») передаёт корреспондент ИА REGNUM29 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUMврачи-хирурги двух больниц Нижнего Тагила решили уйти с работы в связи с высокой нагрузкой и несоответствующей ей зарплатой. Главврачи этих больниц затем были отстранены от своих должностей нa время проверки. Позже глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что все написавшие заявления об увольнении хирурги согласились продолжить работу.

«Я прочитал, что отстранены главные врачи. Но если у тебя зреет такая ситуация — а она не возникает вдруг в понедельник — то ты не чувствуешь, что происходит у тебя в коллективе. Ведь наверняка они (врачи) день изо дня говорили: «мы так больше не можем»… Они просто выработались», — заявил Морозов.

На ситуацию оперативно отреагировали в Кремле, напомнил депутат. Он считает, что такие действия властей смогут уберечь руководителей больниц и главврачей от повтора подобных ошибок.

«Это прецедент. Реакция высшей власти, министерства и руководителей субъектов абсолютно адекватна. Я буду очень рад, если этот случай будет серьезным звоночком для всех», — отметил Морозов.

По его словам, в сентябре депутаты комитета планируют провести круглый стол, посвященный проблемам хирургии. В рамках него будут в том числе подняты вопросы адекватной нагрузки и достоиного уровня зарплат хирургов.