Киев, 29 августа 2019, 19:27 — REGNUMВерховная рада Украины назначила министром иностранных дел республики заместителя главы администрации президента Вадима Пристайко. Решение было принято сегодня, 29 августа, на первом заседании нового состава Верховной рады.
Проект постановления о назначении Пристайко поддержали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Напомним, что в мае сразу после вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский назначил Пристайко заместителем своей администрации.
Стоит отметить, что с 2014 по 2017 год Пристайко был заместителем министра иностранных дел Украины Павла Климкина. В 2017 году он занял должность главы миссии Украины при Североатлантическом альянсе.