29 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Марат Крайнов, , 19:21 — REGNUMИдея о том, что победить власть (и выиграть выборы) можно путем какого-то хитрого флешмоба, давно укоренена у умах и сердцах представителей российской радикальной оппозиции. Все эти рассказы про несметные «сотни тысяч», которые да как выйдут, да как заставят власть трепетать, проистекают именно из желания показать, что «мы есть» — без какой бы то ни было позитивной программы. Напоминает истерику маленького ребенка, который проявляет свое «Я» путем ударов кулачком по столу, рёва, крика и сучения ножками. Хуже только когда так себя ведут вроде бы взрослые люди в столице.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собственно говоря, именно эту инфантильность столичной протестной тусовки и пытается использовать Алексей Навальный, когда продвигает идею своего «Умного голосования». Ну, и вправду, как еще оценивать инициативу, которая грозится испортить жизнь единороссам и избрать кого угодно, лишь бы не представителей партии власти?

Проблема, правда, в том, что на выборы в Мосгордуму партийные представители идут как раз от оппозиции. По сути, Навальный просто априорно назначает кого-то врагом, а кого-то — полезным для его дела политиком, за которого следует дружно голосовать. Вся эта нехитрая схема, выставляемая Навальным как какое-то политтехнологическое ноу-хау последнего сезона, уже обкатывалась им ранее. Что самое забавное — подобные призывы голосовать против «Единой России» уже звучали от Навального ранее, к примеру, на думских выборах 2016 года. В итоге единороссы одерживали сокрушительные победы, а Навальный тихонько сливался.

Здание Мосгордумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следует также отметить и нарастающее недовольство самой концепцией «умного голосования» со стороны либеральной оппозиции. Целый ряд знаковых для неё фигур — таких, к примеру, как Марат Гельман, Михаил Ходорковский или Гарри Каспаров — уже открыто говорят, что «умное голосование» Навального приведет к власти наиболее одиозные для либералов политические силы. Гонясь за призраком «наказания» для единороссов, сторонники Навального выберут в МГД каких-то отмороженных сталинистов и адептов Жириновского. Причем и те, и другие при любой представившейся возможности будут с радостью громить кирзовым сапогом «оранжевую проказу». Никакой плюрализм и либеральная благодать после такого, прости Господи, «умного голосования» в высшем законодательном органе Москвы не самозародятся.

Вместе с тем самый смак кроется в выборе тех, кого Навальный считает врагами и «скрытыми единороссами». Накануне в сети появился список для «умного голосования», который будет предлагаться зарегистрировавшимся в системе Навального москвичам для ориентации на выборах. По версии основателя ФБК, такой «скрытой единоросской» является, к примеру, Анастасия Удальцова, супруга известного левого активиста Сергея Удальцова. Просто напомним, что это Удальцов отдувался за всю оппозицию по «болотному делу», отсидев реальные 4,5 года в колонии за массовые беспорядки. Если уж искать и «жертву режима», то вот есть реально отсидевший за всех Удальцов. Сама Анастасия, кстати, вполне себе активна в протестном движении, и занесение её в категорию «скрытых единороссов» — просто плевок в лицо сторонникам левых и социалистических идей. Можно только предполагать, зачем это нужно Навальному — одно из обоснованных предположений состоит в том, что тут имеет место банальная личная антипатия к Удальцову, которая распространяется и на его супругу. Удальцов, который из-за наложенных ограничений не может сейчас даже на митинг прийти, является немым укором, вечным напоминанием Навальному о том, что он сам тихонько «слился» в 2012 году и смог избежать наказания.

Сергей Удальцов (cc) Дмитрий Борко

Но есть и еще более одиозный случай заведомо необъективного распределения предпочтений Навального. Речь идет о Михаиле Коневе, который баллотируется по 45-му округу. Организаторами «Умного голосования» он также отнесен к «скрытым единороссам», что действительности вообще не соответствует. Про другого кандидата, может быть, и можно было набросить что-то подобное, но Конев — слишком известная в оппозиционной тусовке личность. Он был помощником у покойного Бориса Немцова, затем стал одним из ближайших соратников экс-премьера и лидера ПАРНАСа Михаила Касьянова, входил в федеральный политсовет партии. Мало того, Конева после целого ряда акций призвали в армию. После длинной череды разбирательств это решение было признано законным, Конев реально (а не виртуально) за свои убеждения претерпел какие-то неудобства.

Михаил Касьянов Дарья Антонова © ИА REGNUM

И вот теперь его обвиняют в спойлерстве и работе на мэрию. Ларчик, впрочем, просто открывался, достаточно вспомнить историю с женой брата Навального Олега. Прежде чем продолжать, быстро напомним контекст истории. Олег Навальный, проходивший вместе со старшим братом-блогером по делу «Ив Роше», получил реальный срок и уехал в колонию заниматься общественно полезным трудом. Навальный же старший, который имел до того условную судимость по делу «Кировлеса», почему-то опять вышел сухим из воды, получив вторую «условку» подряд. Сама по себе подобная гуманность российского правосудия в данном конкретном случае наводит на разные нехорошие мысли. И вот, спустя некоторое время после выхода из заключения Олега Навального, его покидает жена. И покидает ни с кем иным, как с тем самым Михаилом Коневым — в сети и видео соответствующее имеется. Занесение Конева в список «скрытых единороссов», таким образом, просто мелкая месть человеку, который увел у брата жену. Никаких высоких идеалов тут нет, никакого расчета и «объективной социологии». Просто банальное личностное сведение счетов.

Вот и возникает вопрос — если такие нестыковки обнаруживаются по двум отдельно взятым округам, то никто не даст гарантии, что в других округах на выборах в МГД нет каких-то запрятанных «скелетов в шкафах». Врагами и «скрытыми единороссами» могут назначаться какие-то лично несимпатичные Навальному кандидаты. По каким-то кандидатам могут быть финансовые договоренности с оппонентами. Сказать никто точно не может, и это порождает весомые сомнения в самой внутренней процедуре «умного голосования». Оно оказывается никаким не «умным», а именно глупым, рассчитанном исключительно на хайп.