Цхинвал, , 19:16 — REGNUM29 августа делегация Южной Осетии покинула встречу в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) с Грузией из-за того, что грузинская сторона отказалась пойти на компромисс по вопросу возведения блокпоста на госгранице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат политического представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования.

Грузинская сторона отказалась идти на компромисс по решению вопроса о возведении грузинского блокпоста на территории Южной Осетии, после чего югоосетинская делегация покинула место переговоров.

Ранее 29 августа комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил, что Грузия продолжает обустройство незаконного блокпоста у села Уиста (Цнелис), осуществляет дооборудование дороги, ведущей в сторону блокпоста. В этом районе также постоянно присутствуют грузинская полиция и миссия наблюдателей ЕС.

28 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил село Уиста, поручил выставить дополнительные посты в приграничной зоне. Бибилов отметил, что Грузия неоднократно осуществляла провокационные действия накануне встреч в рамках МПРИ. На встречах МПРИ изучаются вопросы безопасности на государственной границе между Южной Осетией и Грузией. Встречи проходят при участии представителей Южной Осетии, России и Грузии, а также представителей ОБСЕ и МНЕС.

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