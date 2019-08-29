* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 19:13 — REGNUMСилы иракского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» ликвидировали одного из главарей террористов в провинции Анбар на западе республики. Также в плен были захвачены шесть его сообщников. Об этом сообщает пресс-служба ополчения «аль-Хашд аш-Шааби».

Уточняется, что в ходе операции удалось ликвидировать террориста Абд ас-Саляма Хаммуда, который в террористической иерархии занимал пост так называемого «наместника Багдада» в «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В плен были захвачены шестеро его сообщников. Один из них был ранен, но успел привести в действие находящиеся при нём взрывное устройство.

Напомним, что в декабре 2017 года власти Ирака заявили, что полностью освободили территорию республики от террористической группировки, которая смогла ранее захватить около трети территории Ирака.

Однако в стране остаются различные подпольные ячейки террористов.