Москва, , 19:06 — REGNUMВнешняя политическая устойчивость на Украине скрывает глубокие противоречия в интересах влиятельных групп. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«У них там конституционное большинство. И что? В прошлый раз были выборы: 302 депутата было, 302! Коалицию подписали, всё там прописали, детально — что будут делать, какие законы принимать. И что? Буквально через год всё это развалилось», — заявил Килинкаров.

«Ознакомьтесь с интервью Коломойского: он уже сегодня говорит, что через год возможны выборы, потому что эта монолитность — это всё фейковая монолитность. Там совершенно разношёрстные люди, собранные под брендом «Слуги народа», — добавил он.

В Верховной Раде создана коалиция в составе одной фракции партии Зеленского «Слуга народа» — она насчитывает 254 депутата. При этом президент Украины Владимир Зеленский уже внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию страны, предложив уменьшить численный состав парламента и закрепить пропорциональную избирательную систему, а также внести изменения относительно уполномоченных лиц рады и законодательной инициативы народа.