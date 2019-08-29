Украинский парламент назначил нового министра обороны, доверив эту должность внештатному советнику президента Владимира Зеленского Андрею Загороднюку, сообщает 29 августа пресс-служба Верховной рады.
Киев, 29 августа 2019, 18:59 — REGNUMКандидатуру Загороднюка поддержали 314 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 проголосовавших.
Ранее Андрей Загороднюк занимал должность члена наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром», руководил офисом реформ военного ведомства.
По каким соображениям была выбрана именно эта кандидатура, не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа на Украине назначили нового главу правительства страны.
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