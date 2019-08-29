Москва, , 18:54 — REGNUMУкраине могут отказать в выделении 250 млн долларов военной помощи — незначительная сумма по меркам украинской экономики, однако уже из-за того в Киеве разыгрались нешуточные споры. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Польша получила 254 млрд военной помощи за все годы. Украина находится на попятных. Они просто кормятся за три копейки. Меньше 1% ВВП. Вы продались за три копейки!» — заявил Мирошник.

Ранее президент США Дональд Трамп притормозил выделение 250 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Глава Белого дома попросил свою команду удостовериться, что «деньги используются в интересах Соединенных Штатов».

После таких новостей депутат Верховной рады Олег Ляшко на своей странице в Facebook раскритиковал украинского президента и призвал последнего сделать всё возможное, чтобы укрепить отношения с США.