Москва, , 18:47 — REGNUMВашингтон намерен защищать своё право контролировать долговые обязательства Украины и видит в этом смысле конкурента в Китае, который пытается интегрироваться в украинскую экономику. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Болтон в недавнем интервью заявил, что мы не допустим долговой дипломатии, долгового шантажа со стороны Китая по отношению к Украине. По одной простой причине, что именно американцы занимаются долговыми обязательствами — МВФ и так далее. У Украины сейчас долг 80 млрд, это вдвое больше, чем украинский бюджет годовой. Украина сейчас находится в долгах как в шелках», — заявил Мирошник.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Киеве сделал недружественное заявление по отношению к сотрудничеству между Киевом и Пекином, отметив, что Китай пытается интегрироваться в экономики стран по всему миру. В ряде СМИ спекулируют, что Болтон прибыл в конце августа в Киев с целью помешать покупке контрольного пакета акций украинского предприятия «Мотор Сич» китайскими компаниями.

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