Москва,
29 августа 2019, 18:11 — REGNUMПрезидент США Дональд Трамп поставил под вопрос целесообразность выделения средств в рамках так называемой Инициативы содействия безопасности в Украине — и если эту программу военной помощи вовсе отменят, это пойдёт Украине только на пользу. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Как это ни странно, но это решение заморозить выделение 250 млн Украине — это в интересах Украины. Почему? Потому что американцы выделяют 250 млн долларов, а потом говорят «купи кирпич». И продают то, что нам не нужно абсолютно. Продают свои же товары, которые Украине абсолютно не нужны», — заявил Килинкаров.
Ранее президент США Дональд Трамп притормозил выделение 250 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Глава Белого дома попросил свою команду удостовериться, что «деньги используются в интересах Соединенных Штатов».