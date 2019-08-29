Москва, , 18:11 — REGNUMПрезидент США Дональд Трамп поставил под вопрос целесообразность выделения средств в рамках так называемой Инициативы содействия безопасности в Украине — и если эту программу военной помощи вовсе отменят, это пойдёт Украине только на пользу. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Как это ни странно, но это решение заморозить выделение 250 млн Украине — это в интересах Украины. Почему? Потому что американцы выделяют 250 млн долларов, а потом говорят «купи кирпич». И продают то, что нам не нужно абсолютно. Продают свои же товары, которые Украине абсолютно не нужны», — заявил Килинкаров.

Ранее президент США Дональд Трамп притормозил выделение 250 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Глава Белого дома попросил свою команду удостовериться, что «деньги используются в интересах Соединенных Штатов».