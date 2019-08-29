Идлиб, Сирия, , 18:09 — REGNUMСирийская арабская армия 29 августа 2019 года вошла в стратегический город Аль-Таманах на юге провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Успехи сирийской армии Иван Шилов © ИА REGNUM

Наступление на этот опорный пункт джихадистов началось в ночь с 28 на 29 августа. В нём участвуют подразделения 25-й дивизии специального назначения, ранее дивизия носила название «Силы Тигра». Вскоре после начала атаки сирийским военным удалось достичь первых успехов и захватить фермы у города Аль-Таманах и город Кувейн Аль-Кабир.

В ходе наступления сирийская армия столкнулась с сильным сопротивлением со стороны боевиков, обороняющих Аль-Таманах. Тем не менее основная линия обороны исламистов в конечном итоге была взломана, позволив сирийским военным войти в город днем 29 августа.

Если сирийская армия сможет полностью захватить Аль-Таманах, то она обеспечит безопасность оси Хама-Идлиб и восточного фланга города Хан-Шейхун.

Город Хан Шейхун и район на севере провинции Хама были отвоёваны во время крупномасштабной атаки сирийской армии неделю назад. С тех пор правительственные войска работали над обеспечением безопасности этого района, чтобы предотвратить возможные контратаки боевиков с целью возврата утерянных территорий.