Симферополь, , 18:01 — REGNUMКрымские компании готовы помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс, горнодобывающую промышленность и переработку фосфатов. Об этом 29 августа журналистам сообщил глава совета торгово-промышленной палаты Крыма Владимир Клименко.

«Наша цель — поучаствовать в восстановлении промышленности Сирии, так как многие из предприятий были уничтожены или выведены из строя. Я приехал представить продукцию, чтобы мы могли оказать помощь в восстановлении нефтегазового комплекса путем поставок оборудования, химии для нефтегазодобычи, также помочь в проектировании и поставке оборудования для плавучих буровых установок при разработке на шельфе, горношахтного оборудования», — отметил Клименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года между руководством Крыма и Сирийской Арабской Республики были достигнуты договорённости о создании совместного торгового дома и начале товарооборота, а также возможности прямого авиасообщения.

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