Симферополь, 29 августа 2019, 18:01 — REGNUMКрымские компании готовы помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс, горнодобывающую промышленность и переработку фосфатов. Об этом 29 августа журналистам сообщил глава совета торгово-промышленной палаты Крыма Владимир Клименко.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года между руководством Крыма и Сирийской Арабской Республики были достигнуты договорённости о создании совместного торгового дома и начале товарооборота, а также возможности прямого авиасообщения.
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