Москва, , 17:56 — REGNUMНовая правительственная коалиция на Украине сложится в идеально контролируемых условиях, однако мнимая централизация власти в руках президента Владимира Зеленского вскоре обернётся новым витком уличных демонстраций. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Как сегодня формируется правительственная коалиция? Это будут самостоятельные политики, самостоятельно принимающие решения? Это предмет келейных договорённостей. Каждая кандидатура, от министров и заканчивая премьером — их обложат флажками и скажут, что им делать можно, а чего им делать нельзя», — заявил Килинкаров.

Однако такая внешне монолитная власть будет отнюдь недолговечна, отметил он: по итогом выборов «за бортом» властных коридоров осталось множество влиятельных людей, которые попытаются взять реванш.

«Руководствоваться они будут не интересами народа или интересами Украины, а руководствуясь своими бизнес-интересами. И каждая финансово-промышленная группа будет иметь свои Си-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее. И это будет продолжаться до тех пор, пока на Украину не придёт закон, который в случае нарушения будет привлекать независимо от цвета флага к закону», — добавил Килинкаров.