Москва,
29 августа 2019, 17:56 — REGNUMНовая правительственная коалиция на Украине сложится в идеально контролируемых условиях, однако мнимая централизация власти в руках президента Владимира Зеленского вскоре обернётся новым витком уличных демонстраций. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Как сегодня формируется правительственная коалиция? Это будут самостоятельные политики, самостоятельно принимающие решения? Это предмет келейных договорённостей. Каждая кандидатура, от министров и заканчивая премьером — их обложат флажками и скажут, что им делать можно, а чего им делать нельзя», — заявил Килинкаров.
Однако такая внешне монолитная власть будет отнюдь недолговечна, отметил он: по итогом выборов «за бортом» властных коридоров осталось множество влиятельных людей, которые попытаются взять реванш.
«Руководствоваться они будут не интересами народа или интересами Украины, а руководствуясь своими бизнес-интересами. И каждая финансово-промышленная группа будет иметь свои Си-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее. И это будет продолжаться до тех пор, пока на Украину не придёт закон, который в случае нарушения будет привлекать независимо от цвета флага к закону», — добавил Килинкаров.