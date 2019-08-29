Вашингтон, , 17:54 — REGNUMПрезидент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Напомним, ранее Трамп распорядился заморозить средства, выделенные на «укрепление безопасности Украины» и произвести проверку эффективности расходования этих средств в размере $250 млн, выделенных из госбюджета США.

Стоит отметить, что телеканал CNN входит в число американских СМИ, настроенных резко против действующего президента США и уже не раз был обвинен самим Трампом во лжи и клевете.

Напомним, вопрос поддержки властей Украины активно используется в США как один из факторов внутриполитической борьбы.

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