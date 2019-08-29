Киев, 29 августа 2019, 17:50 — REGNUMВерховная рада Украины назначила новым премьер-министром страны 35-летнего Алексея Гончарука, который до этого занимал должность заместителя главы офиса президента Украины.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
President.gov.ua

За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM

Гончарук в своей речи заявил, что его самое главное задание — экономический рост Украины минимум по 5−7% в год, но достигнуть этого будет непросто из-за текущих проблем в экономике.

«У нас в ужасном состоянии хозяйство — мы отапливаем космос, то есть воздух… У нас война на Донбассе и у нас до сих пор коррупция. Этому нужно положить конец, и мы это сделаем. В новом правительстве воровать не будут… Мы должны помнить, что из нашей страны уезжают люди, потому что нет рабочих мест… Еще одна беда — контрабанда. Это нужно остановить, мы знаем, как это сделать», — заявил новый глава правительства.