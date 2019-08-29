Киев, , 17:50 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде нового созыва, заявил, что у депутатов есть один год, чтобы доказать свою эффективность, иначе парламент будет распущен. Зеленский выступил сегодня в Раде с посланием об основах внутренней и внешней политики.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский заявил, что он верит в то, что нынешняя Верховная рада войдет в историю. Однако остается вопрос: как именно?

Он подчеркнул, что депутаты нынешней Рады имеют все шансы попасть в учебники истории как парламент, который воплотил все, что смогли парламентарии в предыдущие 28 лет.

«Как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, кнопкодавства. Вся Украина вас очень просит. А только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа», — сказал Зеленский.

Но нынешняя Рада имеет шансы войти в историю как парламент, просуществовавший меньше всего — один год. Так как именно столько Зеленский дает Раде в качестве «испытательного срока».

«Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно», — сказал он.

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