Вашингтон, , 17:41 — REGNUM

После того как будет достигнуто соглашение с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане будет оставлен контингент из 8,6 тыс. американских военных, заявил 29 августа президент США Дональд Трамп в интервью Fox News Radio.

Американский солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это будет сделано на первом этапе договорённостей.

«Мы сокращаем своё присутствие до 8,6 тыс., а затем мы определимся с вопросом, как поступать дальше», — сказал Трамп.

Напомним, ранее представитель Пентагона отметил, что употреблять выражение «вывод войск» применительно к Афганистану ещё рано.

Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах с США представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим главным условием для перехода к политическому урегулированию ставят вывод американских военных и их сателлитов с территории страны.

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