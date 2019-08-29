Киев, , 17:37 — REGNUM

Заместителем спикера Верховной рады Украины сегодня, 29 августа, была избрана представительница «Батькивщины» Елена Кондратюк.

За Кондратюк проголосовали 318 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM

Также на должность вице-спикера предлагали Мустафу Джемилева(кандидат от «Европейской солидарности»), Нестора Шуфрича (кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь»), Ирине Констанкевич (кандидат от самовыдвиженцев).

«Голос» Святослава Вакарчука не стал выдвигать свою кандидатуру.

Напомним, что ранее сегодня представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков был избран спикером Верховной рады, и еще один соратник Зеленского Руслан Стефанчук был избран на пост первого заместителя председателя парламента.