Москва, 29 августа 2019, 17:31 — REGNUM
Верховная рада нового созыва будет менее агрессивной, чем прежде, считает сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Об этом он заявил 29 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фракция партии «Слуга народа» в Верховной раде нового созыва будет действовать как коалиция, так как имеет в своём составе большинство народных депутатов от конституционного состава парламента. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
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