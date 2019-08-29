Москва, , 17:30 — REGNUM

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли сообщение юриста ФБК Любови Соболь, накануне в очередной раз призвавшей к несанкционированным шествиям по Москве, о том, что утром 29 августа на неё якобы напали во дворе дома. Некоторые из них подозревают, что «нападение» было инсценировано самой Соболь, а «главные роли» в разыгранном спектакле сыграли её же волонтёры.

«Сами обливают, сами снимают»: соцсети высмеяли якобы нападение на Соболь Фото: телеграм-канал Юлии Витязевой

Популярный блогер Илиас Меркури, известный в том числе своими онлайн-трансляциями с незаконных митингов, в своём микроблоге отмечает, что на опубликованные кадрах «нападения» присутствует молодой человек, подозрительно похожий на волонтёра штаба Соболь. Меркури считает, что с «нападением» должны разобраться органы, в том числе — выяснить, что это за человек, «который и сторонник, и «оператор» нападения». «Хочу напомнить, что прошлая аналогичная атака сильно пропиарила несистемных кандидатов», — подчеркнул он.

Журналист Юлия Витязева в своём телеграм-канале отмечает, что «нападение» на Соболь «произошло аккурат под камерой видеонаблюдения» и оперативно оказалось в распоряжении лояльного радикальной оппозиции канала «База». «Лучшего ракурса «нападающие» и придумать не могли!», — отмечает она.

В подтверждение версии о том, что «облить» Соболь мог её же волонтёр Витязева публикует две фотографии: на одной — молодой человек, обозначенный Соболь как «оператор нападения», а на другой — предположительно тот же юноша, участвующий в митинге с «фирменным» плакатом «Любовь Соболь» в руках.

Один из пользователей «Твиттера» описал возможный сценарий раскрутки очередной истории про Соболь: «На это и был расчёт этой инсценировки. После чего тут же публикует СталинГулаг (популярный телеграм-канал, — прим. ИА REGNUM) пост о нападении, Люба записывает ролик с призывами выходить 31 числа, чтобы бороться против вот таких безнаказанных нападений на неё и сторонников её. «Дождь» публикует видео с нападением. Разгоняют».

«Сами друг друга обливают, сами же друг друга снимают, устраивают истерики», — отметил пользователь Никита. «Какие выборы без покушения, по закону жанра», — иронизирует пользователь под никнеймом Driver. «С утра покушение! … облились, сфотались, назначили врагов и осудили. За бугром довольны!» — соглашается с ним Sadovod1957.

В комментариях к новости о «нападении» также выражается удивление тем, что Соболь не обратилась по данному факту в полицию. «Люба заявление в полицию о нападении на неё не понесла и не понесёт. А так как нет заявления, то органы не будут разбираться с этим. Ну не садить же своих актёров, а то ещё и сдадут ее с потрохами», — пишет, к примеру, пользователь с никнеймом КpokaдаиЛаNeLacosta.

Это уже не первый случай, когда Любовь Соболь заявляет о том, что некие неизвестные ей люди нападают на неё и сотрудников её штаба. Выступая на заседании ЦИК, где рассматривались её претензии на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, Соболь на вопрос о причинах появления в списках за её выдвижение «мёртвых душ», заявила, что сборщикам подписей мешали работать и обливали фекалиями. Вместе с тем, она отказалась от предложения зампредседателя ЦИК Николая Булаева направить совместное заявление в Следственный комитет по данным фактам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд несколько раз штрафовал Любовь Соболь за призывы к участию в несогласованных массовых акциях в центре Москвы. Реальные аресты получают другие организаторы и участники этих митингов — применить такую меру наказания по административному правонарушению к самой Соболь суд не может из-за наличия у него несовершеннолетнего ребёнка. Вместе с тем, она вновь призвала устроить шествие в столице 31 августа — накануне начала нового учебного года.