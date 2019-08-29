Киев, , 17:27 — REGNUM

Первые 100 дней своего президентства украинский президент Владимир Зеленский оценил как движение в сумерках на первой скорости.

Видеотрансляция этого выступления была опубликована 29 августа телеканалом «Рада».

»Недавно минуло 100 дней с начала моей президентской каденции… Этот период можно назвать «тихой прогулкой» в сумерках с выключенными фарами на первой скорости», — сказал Зеленский.

При этом он заявил, что теперь Украина «сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путём изменений».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2019 года Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

На сегодняшний день нет никаких намёков на реализацию его предвыборных обещаний. В частности завершить войну в Донбассе, не разделять граждан Украины по языковому принципу и отменить депутатскую неприкосновенность.

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