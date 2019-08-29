Москва, , 17:25 — REGNUM

В связи с назначениями на правительственные должности в Киеве уже начинаются протестные выступления и дальше политическая нестабильность будет только расти. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам выборов было понятно, что многие люди, которые десятилетиями были в парламенте — это достаточно крепкие хозяйственники, миллионеры, миллиардеры выпали из парламента. Я тогда ещё говорил, эти люди не будут просто так сидеть и ждать, когда их будут грабить», — заявил Килинкаров.

«Они, имея огромные финансовые возможности, будут готовить площадку для атаки по новой власти. Они безусловно будут это делать. Но руководствоваться будут не интересами народа или интересами Украины, а руководствуясь своими бизнес-интересами. И каждая финансово-промышленная группа будет иметь свои С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее», — подчеркнул он.

28 августа в Киеве возле Офиса президента состоялась акция протеста против возможного переназначения министра внутренних делАрсена Аваковав новом правительстве. Несколько сотен активистов выкрикивали лозунги «Аваков — чёрт» и жгли файера.