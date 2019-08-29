Москва, , 17:14 — REGNUM

Многие эксперты, поддерживающие киевские власти, с опасением относятся к возможности переворота после протестных выступлений в Киеве 28 августа и тем самым демонстрируют двойные стандарты. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я крайне возмущён. Как язык поворачивается будущие события называть переворотом? Это же революция! Будущая революция! А её называют переворотом… У нас налицо революционная ситуация. У нас верхи не хотят воровать меньше, а больше не получается. Это будущая революция», — заявил Килинкаров.

«У нас демографическая яма: число тех, кто хочет воровать, значительно увеличилось, а количество тех, у кого можно воровать, значительно уменьшилось. Поэтому революция неизбежна, товарищи. Вперёд!» — подчеркнул он.

28 августа в Киеве возле офиса президента состоялась акция протеста против возможного переназначения министра внутренних дел Арсена Авакова в новом правительстве. Несколько сотен активистов выкрикивали лозунги «Аваков — чёрт» и жгли файеры.