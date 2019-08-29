Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM

В Ленинградской области полностью завершена подготовка к выборам муниципальных органов власти, которые состоятся в единый день голосования в воскресенье 8 сентября 2019 года.

«Вся плановая подготовка на 100% проведена, регион организационно готов к дню голосования», — заявил 29 августа вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.

Выборы муниципальных депутатов состоятся 8 сентября в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области, где истекают сроки полномочий представительных органов; будут замещены 2062 мандата. Избирательными комиссиями на выборы зарегистрированы 4338 кандидатов.

В организации выборов в Ленобласти задействованы 18 территориальных, 6 муниципальных избирательных комиссий, 931 участковая избирательная комиссия и 8718 членов комиссий.

Кроме того, на территории Ленобласти будут организованы несколько десятков экстерриториальных участков по выборам губернатора Санкт-Петербурга — в садоводствах, где в день выборов могут находиться тысячи петербургских избирателей. Этим вопросом занимается Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

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