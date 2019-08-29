Липецк, , 17:02 — REGNUM

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев в сопровождении врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова посетил тепличный комбинат «Елецкие овощи». Как сообщила пресс-служба областной администрации, делегация ознакомилась с работой предприятия.

Комбинат специализируется на производстве экологически чистой продукции. В июне был введён в эксплуатацию третий комплекс теплиц площадью 22 гектара. Запланировано строительство четвёртой очереди. Когда тепличный комбинат заработает на полную мощность, сбор овощей составит около 70 тысяч тонн в год, а количество рабочих мест вырастет до 1750.

Полпред президента и руководитель области встретились с сотрудниками компании, многие из которых перешли в тепличный комбинат из других организаций. На вопрос полпреда о том, что послужило причиной ухода с прежней работы, ельчане ответили, что главной мотивацией стала заработная плата. В среднем работники елецких теплиц получают 34 тысячи рублей в месяц. Врио главы региона Игорь Артамонов сообщил, что далеко не все предприятия региона имеют такие показатели, и сейчас ведётся работа по устранению зарплатного неравенства.

«Мы как субъект вышли на первое место в России по производству овощей закрытого грунта. У нас в регионе несколько крупных тепличных комплексов, и мы нацеливаем руководителей на то, чтобы они не только урожайность поднимали, но и повышали заработную плату сотрудников. Это касается не только овощеводства. Запланированы встречи с менеджерами различных компаний. Будем обсуждать, чем мы можем им помочь, чтобы уровень оплаты труда на предприятиях начал расти», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Жители Ельца рассказали об изменениях, которые произошли в городе: улучшилось состояние дорог, преображаются парки и скверы, появляются новые рабочие места, благодаря чему горожане перестают уезжать на заработки в другие регионы. В то же время они пожаловались на нехватку врачей в городских и районных медучреждениях.

«Нам важно мнение жителей о сфере здравоохранения, интересны предложения по улучшению качества медицинского обслуживания. Состоянию системы здравоохранения мы планируем сегодня уделить особое внимание», — отметил Игорь Щёголев.