Москва, , 16:56 — REGNUM

Отставка генерального прокурора Украины Юрий Луценко никак не отразится на государственном управлении на Украине, поскольку последние пять лет эта должность носила абсолютно декоративный характер. Об этом заявил заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Прокурором он работал только для телевизора. Он же не был реальным генеральным прокурором. Человек без юридического образования руководил прокуратурой», — заявил Килинкаров.

Теперь такой же подход в полной мере будет расширен и на всю систему высших государственных органов Украины, отметил он.

«Как это они там принимают законы? Если в парламенте сейчас артисты и статисты, что вы от них хотите? Фотограф ещё есть», — отметил Килинкаров.

29 августа стало известно, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал заявление об увольнении. Трансляция подписания документа велась в прямом эфире украинского телевидения.