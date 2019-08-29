Киев, , 16:23 — REGNUM

Верховная рада Украины девятого созыва сегодня, 29 августа, избрала первым вице-спикером представителя партии «Слуга народа» Руслана Стефанчука.

За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM

Стефанчук, который ранее был представителем президента Зеленского в Верховной раде, заявил, что видит своей главной задачей «систематизацию украинского законодательства и очищение от советского мусора».

Ранее сегодня спикером Верховной рады также был избран представитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.