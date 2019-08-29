Лондон, , 16:20 — REGNUM

«Борис Джонсон в минувшую среду резко вывел своих соотечественников из августовского летаргического оцепенения политическим маневром, который может ввергнуть Соединенное Королевство в серьезный институциональный кризис, — пишет сегодня, 29 августа, испанское издание El Pais. — Премьер-министр попросил и получил от королевы Елизаветы II приказ о приостановке деятельности парламента на период с 10 сентября по 14 октября. Этот шаг, предполагающий закрытие палаты представителей на более длительный срок, чем обычно, превратился в политическое оружие, позволяющее урезать время, нужное оппозиции для предотвращения Брексита без соглашения».

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее эта возможность обсуждалась уже тысячу раз, и Джонсон никогда не хотел ее исключать. Тем не менее она вызывала сомнения, скептицизм и стыд у тех депутатов, которые продолжают рассматривать «священный и неприкосновенный» парламент как вершину своего конституционного строя. О своем намерении просить у королевы прибегнуть к своим полномочиям и прекратить на время заседания в Вестминстере премьер-министр неожиданно объявил в среду утром. Вопреки петиции с просьбой отказать Джонсону и попытке лидера оппозиции Джереми Корбина в последний момент быть принятым в Букингемском дворце, просьба Джонсона была удовлетворена.

Парламент приостановит свою активность 10 сентября и вновь соберется 14 октября. На этом заседании королева прочтет речь, сочиненную правительством и содержащую ключевые моменты нового политического курса. «Этот маневр представляет собой конституционный произвол, — незамедлительно отреагировал на произошедшее спикер Палаты общин Джон Беркоу. — Пусть прикрывают это чем хотят, очевидно, что цель этого — не дать парламенту дискутировать о Брексите и выполнять свои обязанности».