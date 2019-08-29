Киев, , 16:15 — REGNUM

Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады. В ходе голосования 29 августа его кандидатуру поддержали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт «Укринформ».

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с украинским законодательством кандидатура спикера Верховной рады вносится политической силой, имеющей фракцию с наибольшей численностью. Разумков был единственным кандидатом на пост, предложенным «Слугой народа».

После избрания Разумков поблагодарил депутатов за поддержку и выразил надежду, что Верховная рада нового созыва действительно «будет работать на интересы государства», невзирая на политические амбиции и личные интересы народных избранников.

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