Улан-Батор, , 16:12 — REGNUM

В Монголии, в городе Чойбалсан 29 августа состоялось празднование 80-летия победы в боях при Халхин-Голе.

Впервые в этом аймаке прошел «Бессмертный полк» с участием детей и родственников ветеранов, которые героически погибли в боях на Халхин-Голе. Также состоялось шествие молодежи аймака Дорнод, «Спасибо, Россия! «, вслед за ним проследовали лучшие участники военно-спортивного конкурса «Пламя», делегация школьников городы Чита, дети-всадники, а также ретро-автомобили, которые заняли 1−3 места в конкурсе по реставрации автомобилей, участвовавших в боях на Халхин-Голе.

28 августа в городе Улан-Баторе состоялась авиашоу «Русских витязей». Мероприятие привлекло особое внимание местных жителей и вызвало многочасовую пробку на дороге к месту показа.

В рамке мероприятия прошла церемония возложения венков к памятнику монгольским воинам, с участием официальных лиц Монголии во главе с замминистром обороны Тогоочийн Дуламдорж.

После церемонии состоялся торжественный парад, в котором приняли участие военнослужащие тактических групп мотострелкового соединения Восточного военного округа РФ и ВС Монголии, а также вертолеты Ми-8амтш и Ми-24 авиабазы Восточного военного округа России.

Впервые в этом аймаке прошел «Бессмертный полк» с участием детей и родственников ветеранов, которые героически погибли в боях на Халхин-Голе. Также состоялось шествие молодежи аймака Дорнод, «Спасибо, Россия! «, вслед за ним проследовали лучшие участники военно-спортивного конкурса «Пламя», делегация школьников городы Чита, дети-всадники, а также ретро-автомобили, которые заняли 1−3 места в конкурсе по реставрации автомобилей, участвовавших в боях на Халхин-Голе. Также был организован показ образцов военной техники вооружённых сил Монголии и России.