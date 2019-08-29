Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM

Участковые избирательные комиссии (УИК) заработали в Петербурге за 10 дней до выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 августа в Горизбиркоме.

Выборы кабинки

Всего в Северной столице работают более двух тысяч УИКов, которым 8 сентября предстоит провести голосование на губернаторских выборах.

Напомним, на них зарегистрированы в качестве кандидатов депутат Заксобрания Михаил Амосов («Гражданская платформа»), врио градоначальника Александр Беглов (самовыдвиженец), депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) и депутат Заксобрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Петербуржцы 8 сентября получат и второй бюллетень — со списком кандидатов в муниципальные депутаты. Горожанам предстоит выбрать почти 1,5 тыс. новых мундепов более чем в сотне муниципальных округов.

На данный момент УИКи заняты приемом заявок избирателей о желании проголосовать не по месту жительства по системе «Мобильный избиратель». Прием заявлений завершится 4 сентября 2019 года, но этот сервис работает только на губернаторских выборах. Заявку можно подать также через портал «Госуслуги», территориальную избирательную комиссию или любой МФЦ.

С 5 сентября до 14:00 7 сентября заявки будут принимать только через УИК по месту регистрации. С 28 августа до 14:00 7 сентября избиратели смогут получить в УИКах открепительные удостоверения для голосования за муниципалов.

Там же можно запросить надомное голосование, если гражданин по состоянию здоровья не может прийти на участок 8 сентября и отдать свой голос.

Участковые избиркомы будут работать с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 до 6 сентября. 31 августа и 1 сентября график работы — с 10:00 до 14:00, 7 сентября — с 10:00 до 18:00, 8 сентября двери откроются с 7:00, работа продолжится до установления итогов голосования.

Напомним, по замыслу Горизбиркома, петербургские дачники также смогут проголосовать за губернатора, не покидая участков в Ленинградской и Псковской областях. Там организовали более 70 экстерриториальных участков, против которых протестовали и председатель ЦИК Элла Памфилова, и все кандидаты в губернаторы, кроме Александра Беглова, опасаясь фальсификаций: на удаленных от Петербурга участках не будет видеонаблюдения.

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Найти информацию о своем УИК по номеру участка и по адресу можно с помощью сервиса ЦИК России «Найди свой избирательный участок».

Местонахождение ТИК, УИК, пункта приема заявлений, МФЦ на карте России можно определить с помощью сервиса Центризбиркома.

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