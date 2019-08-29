Рим, , 16:02 — REGNUM

Еврокомиссия приветствует шаги в сторону формирования нового правительства Италии, заявил журналистам в четверг, 29 августа, комиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, передаёт Mediaset.

Эттингер выразил надежду, что это правительство не будет «работать против Европы», а также выразил готовность Брюсселя поддерживать его работу.

Наблюдатели предполагают, что в случае утверждения нового правительства Италии без Маттео Сальвини отношения Рима с евробюрократами будут сопровождаться гораздо меньшим количеством конфликтов.

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

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