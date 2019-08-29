Вильнюс, , 16:00 — REGNUM

Депутату Госдумы РФ от фракции партии «Справедливая Россия» Николаю Рыжаку запрещён въезд в Литву, пишет сегодня, 29 августа, литовский портал Delfi.

Решение принято МИД и МВД Литвы на основании прошения группы депутатов от партии фракции «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), которых возмутило, что российский политик публично «отрицает и не признаёт оккупацию Литвы СССР». Об этом он говорил во время своего выступления на сессии ПА ОБСЕ, которая проходила 4−8 июля в Люксембурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве также принято решение провести расширенное расследование влияния России на политические процессы в Литве.