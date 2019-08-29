Москва, , 15:54 — REGNUM

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перспективы разрешения военного конфликта на юго-востоке Украины. Эта темы была затронута в ходе сегодняшнего телефонного разговора глав двух государств, который состоялся по инициативе германской стороны. Об этом сообщается на сайте Кремля 29 августа.

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«Акцентирована безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования. Выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках «нормандского формата», в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», — говорится в сообщении.

В ходе разговора российский лидер указал на необходимость серьёзной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита «нормандской четвёрки». По словам Путина, это необходимо для выхода на конкретные позитивные результаты.

Также стороны подчеркнули необходимость выполнения Киевом договорённостей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в «нормандском формате» в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 августа, перспективы работы в «нормандском формате» канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявила пресс-службе правительства Германии, стороны согласились с тем, что Минские соглашения должны быть реализованы в полной мере.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что Франция и Германия планируют уже в ближайшее время провести саммит лидеров государств «нормандской четвёрки», при этом местом проведения встречи должен стать Париж.

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