Рим, , 15:52 — REGNUM

Конкуренты партии «Лига» не смогут избегать выборов бесконечно, написал на своей странице в Twitter в четверг, 29 августа, лидер партии Маттео Сальвини.

Он подчеркнул, что две партии, намеревающиеся создать новую правящую коалицию, не имеют поддержки большинства граждан и именно поэтому избегают выборов.

Главным для либералов и «Движения 5 звёзд» является получение самой власти, но эта ситуация не будет длиться вечно, написал Сальвини.

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

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