Рим, , 15:49 — REGNUM

Новое правительство Италии будет правительством реформ и «новизны», сказал журналистам после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в четверг, 29 августа, кандидат на пост премьер-министра Джузеппе Конте.

По его словам, новое правительство будет ориентироваться не на ту или иную идеологию, а на решение стоящих перед страной реальных задач.

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Конте мандат на формирование правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

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