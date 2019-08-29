Пхеньян, , 15:47 — REGNUM

Депутаты Верховного народного собрания Северной Кореи приняли поправки в конституцию, определяющие полномочия Ким Чен Ына как верховного лидера страны, сообщает 29 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что в конституцию был добавлен параграф, по которому председатель Госсовета КНДР избирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей и желанием всего корейского народа.

Таким образом, пишет агентство, за Ким Чен Ыном конституционно закреплен статус верховного лидера партии, государства и вооруженных сил Северной Кореи. Ранее формальным лидером страны был председатель президиума Верховного народного собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, председателем президиума Верховного народного собрания КНДР является Ким Ен Нам, до поправок в конституцию он был номинальным главой государства.

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