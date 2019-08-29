Оренбург, , 15:44 — REGNUM

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценил готовность Оренбургской области к губернаторским выборам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Сегодня обсуждалась готовность региона к единому дню голосования. Видно, что проведена большая работа по подготовке и оснащению избирательных участков техническими средствами, обеспечению безопасности и правопорядка на участках. Мы видим, что прозрачные легитимные выборы будут обеспечены», — сказал полпред.

Добавим, 29 августа полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров находится с рабочим визитом в Оренбуржье. Он провел рабочее совещание с участием врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и руководителями областных структур по социально-экономическому развитию и актуальным вопросам региональной повестки.

Напомним, 8 сентября в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. 5 сентября в ЗАТО Комаровский смогут досрочно проголосовать военные, которые в единый день голосования заступят на боевое дежурство.