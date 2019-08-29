Москва, , 15:42 — REGNUM

Уровень заработных плат в территориальных подразделениях федеральных органов власти стал одной из тем, обсуждавшихся 29 августа на встрече президента России Владимира Путина и врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Подробности сообщает сайт Кремля.

Когда глава государства узнал, что средний уровень зарплат в Забайкалье составляет 35 тысяч, он поинтересовался суммами, получаемыми служащими в территориальных подразделениях федеральных органов власти.

«Посмотрите, сколько там. У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата ниже часто, чем в региональных органах», — рекомендовал Владимир Путин.

На что Александр Осипов тут же отреагировал, подтвердив это утверждение. По его словам, из-за низкой зарплаты и коэффициента заработка (для Забайкалья он составляет 1,2) возник «недокомплект» чиновников.

«При очень суровом климате, бесснежных зимах, летом жара, зимой — якутские морозы, самый «горимый» регион. В общем, суровые условия, много ограничений, а коэффициент всего 1,2», — подчеркнул Александр Осипов.

После этих слов Владимир Путин и высказался о том, что «по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, встречу с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым российский президент Владимир Путин провёл сегодня, 29 августа. В ходе неё обсуждалась реализация принятого в регионе плана социально-экономического развития, который в перспективе позволит вывести Забайкалье из высокой степени дотационности.

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