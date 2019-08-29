Киев, , 15:39 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел. Такое сообщение отправила с мобильного телефона депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая, сообщает украинское издание «Страна».

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание опубликовало фото Богуцкой со смартфоном, текст на экране которого гласит, что Порошенко «очень серьезно» готовит путч.

«Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пояснила она.

Читайте также: В Киеве митингуют против Арсена Авакова

Богуцкая добавила, что с Авакова, вероятно, снимут неприкосновенность, но оставят на министерском посту. Она призналась, что очень огорчена, «но другого пути пока нет».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве прошел митинг против министра внутренних дел Арсена Авакова, который может войти в состав нового правительства Украины. Верховная рада IХ созыва начала работу 29 августа, в Киеве формируется новый кабинет министров.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, почему команда Зеленского «очень боится» Авакова